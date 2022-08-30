Politico: Евросоюз готов замедлить процесс выдачи виз россиянам

Власти Евросоюза не хотят полностью запрещать выдачу виз россиянам, но готовы ввести жесткие ограничения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры ЕС на неформальной встрече в Праге могут достичь "политического соглашения" в отношении виз для россиян, которое сделает процесс выдачи виз дольше и дороже.

Как пишет американское издание Politico, официальные лица в Евросоюзе признают, что полный запрет на выдачу туристических виз, "относительно малозатратная и малорискованная инициатива", не находит широкой поддержки, "не говоря уже о более жестких мерах". "Вместо этого министры, как ожидается, просто достигнуть политического соглашения, которое замедлит процесс выдачи виз для россиян и сделает его дороже", - сообщает газета.

Ранее с призывом полностью закрыть россиянам возможность въезжать в Евросоюз к руководству ЕС обратились украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас.

По их мнению, из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине в отношении россиян необходимо применить принцип так называемой "коллективной ответственности", полностью закрыв российским гражданам возможность въезжать на территорию европейских государств. Однако ведущие западные лидеры к требованиям Каллас и Зеленского не прислушались и вводить подобные жесткие тотальные ограничения в отношении россиян в настоящее время не собираются.