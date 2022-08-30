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Политика30 августа 2022 6:49

Politico: Евросоюз готов замедлить процесс выдачи виз россиянам

Жесткие визовые ограничения для россиян могут быть введены в ЕС уже в ближайшее время
Александр КИСЛОВ
Власти Евросоюза не хотят полностью запрещать выдачу виз россиянам, но готовы ввести жесткие ограничения

Власти Евросоюза не хотят полностью запрещать выдачу виз россиянам, но готовы ввести жесткие ограничения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры ЕС на неформальной встрече в Праге могут достичь "политического соглашения" в отношении виз для россиян, которое сделает процесс выдачи виз дольше и дороже.

Как пишет американское издание Politico, официальные лица в Евросоюзе признают, что полный запрет на выдачу туристических виз, "относительно малозатратная и малорискованная инициатива", не находит широкой поддержки, "не говоря уже о более жестких мерах". "Вместо этого министры, как ожидается, просто достигнуть политического соглашения, которое замедлит процесс выдачи виз для россиян и сделает его дороже", - сообщает газета.

Ранее с призывом полностью закрыть россиянам возможность въезжать в Евросоюз к руководству ЕС обратились украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас.

По их мнению, из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине в отношении россиян необходимо применить принцип так называемой "коллективной ответственности", полностью закрыв российским гражданам возможность въезжать на территорию европейских государств. Однако ведущие западные лидеры к требованиям Каллас и Зеленского не прислушались и вводить подобные жесткие тотальные ограничения в отношении россиян в настоящее время не собираются.