В США посоветовали Зеленскому прекратить военные действия для спасения Украины Фото: REUTERS

Если Украина намерена выжить как независимое государство, то необходимо завершить боевые действия. Об этом пишет Харлан Ульман в своей статье для издания The Hill.

«Единственный разумный исход - это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», - сказано в публикации.

Лучшим способом закончить конфликт в статье назвали убедить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что поиск урегулирования заложен в их же личных интересах. При этом, как отмечается в издании, если российский лидер с этим, возможно, и согласится, то глава украинского государства точно нет.

По словам автора статьи, отношения Европы и Североатлантического альянса с Москвой будут все сильнее определяться поставками энергоносителей на фоне приближающейся зимы, в связи с чем возникает вопрос о том, как долго может сохраняться единство и последовательность западных стран в поддержке Киева, в особенности если военные действия обострятся или ситуация зайдет в тупик.