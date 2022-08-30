В Люксембурге недовольны повышенным вниманием ЕС к Украине

Власти Люксембурга считают необоснованным повышенное внимание ЕС к событиям на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны Люксембурга Франсуа Бош посетовал, что Украина "продолжает доминировать в повестке" европейских встреч. Соответствующее заявление он сделал перед началом в Праге неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

Бош также выразил мнение, что общие меры ЕС по оказанию помощи Украине "возможно, не являются наилучшими и самыми быстрыми".

"К сожалению, Украина продолжает доминировать в нашей повестке", - цитирует Боша РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что многие европейские страны больше не горят желанием принимать у себя украинских беженцев. Кроме того, число европейских семей, готовы приютить беженцев, также существенно сократилось: причиной этого называется существенное падание уровня жизни в странах Европы.

К примеру, в Швейцарии местные жители открыто заявляют, что "устали" от беженцев с Украины и принимать их больше не намерены (даже при условии государственных выплат в случае согласия на прием украинцев).