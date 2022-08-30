Трамп призвал срочно провести новые выборы президента США Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости в срочном порядке признать необратимо скомпрометированными выборы главы государства, проведенные в 2020 году, и назначить новое голосование.

Как заявил политик, перед проведением президентских выборов Федеральное бюро расследований (ФБР) «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена, поскольку знало, что в противном случае Трамп бы выиграл. Бывший президент заявил, что речь идет об огромном обмане и вмешательстве в выборы на самом высоком уровне.

«Решение - объявить настоящего победителя или как минимум объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!» - написал экс-глава государства.

Ранее на ноутбуке Байдена-младшего нашли переписку, которую тот вел с представителями украинской нефтегазовой компании Burisma, где он был членом совета директоров. Полученные данные говорят о том, что сын действующего президента США использовал свое политическое влияние в деловых отношениях за границей.