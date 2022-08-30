В России 30 августа 2022 выявлено 36 729 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявили 37 067 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, 30 августа 2022 года, заявил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 94 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 36 729 человек, что на 47,6% больше по сравнению с минувшим понедельником, 29 августа. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 673 человека, что на 135% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 30 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 482 648. Жертвами инфекцией стало 384 254 человек, а из больниц выписали 18 557 580 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на субботу, 30 августа, было выявлено 600 828 522 заболевших коронавирусом, а прирост за сутки составил 568 256 случаев.