Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за призыв к России покинуть Херсонскую область

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что России пора уйти из Херсонской области.

"Пришло время договориться и положить конец кровопролитию. Но из его заявлений видно, что это не в его интересах", - отметил Lukas E.

“Иногда мне кажется, что Зеленский до сих пор думает, что это очередной выпуск его телешоу. Решения можно найти только за столом переговоров", - выразил свое мнение Matthias M.

"Его шутки становятся все хуже и хуже, как и гигиена его якобы единственной футболки", - добавил Schlomo S.

"Такие заявления свидетельствуют о том, что он хочет еще больше денег", - заключил Markus R.

В ходе спецоперации ВС России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.