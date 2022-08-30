Зеленский оценил восстановление Украины в 800 млрд долларов Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины потребуется "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точную сумму можно будет назвать после прекращения военных действий.

"Шестьсот-восемьсот миллиардов - это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, потребуются приблизительно такие объемы", – цитирует Зеленского телеканал 5.ua.

Ранее Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за призыв к России покинуть Херсонскую область. Шутки украинского лидера становятся все хуже, отметил один из комментаторов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.