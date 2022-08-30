Песков заявил, что Москва ответит на возможный запрет выдачи россиянам шенгенских виз

Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова ответить на новые возможные недружественные шаги Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно примет ответные меры в случае решения ЕС запретить шенген для россиян.

"Это - очень серьезное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против россиян. РФ в случае введения запрета на шенген для россиян не оставит это без ответа, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее американское издание Politico сообщило, что введение тотального запрета на выдачу шенгенских виз россиянам на уровне ЕС все же принято не будет, однако руководство Евросоюза введет жесткие визовые ограничения для граждан РФ.

Ранее с требованием полностью "изолировать" всех россиян от западного мира к европейским лидерам публично обратились украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В качестве обоснования подобных беспрецедентно жестких мер политики назвали проведение Россией специальной военной операции на территории Украины.