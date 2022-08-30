В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию

Песков назвал вбросом сообщения о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что The Washington Post в последнее время публикует много вбросов. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на сообщение американского издания, о том, что Тегеран якобы отправил Москве первую партию беспилотников.

«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что относительно взаимоотношений России с Ираном, «они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться».

Ранее в Белом доме сообщили о том, что Россия якобы продолжает вести с Ираном переговоры о закупке Москвой беспилотных летательных аппаратов у Тегерана для их дальнейшего применения во время специальной военной операции на Украине. О планах иранской стороны поставить РФ до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.