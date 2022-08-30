Светлана Лобода пожаловалась на жизнь в Европе

Светлана Лобода пожаловалась, что в Европе целыми днями "варит еду дома, убирает, пылесосит" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Светлана Лобода, которая уехала из России после начала специальной военной операции на Украине и перебралась в Европу, пожаловалась, что ее дочери плохо адаптируются в новом месте.

В беседе с журналистом Ноэ Сулаберидзе на его YouTube-канале артистка заявила, что ее девочка говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям». При этом Лободы сама пожаловалась на свое состояние, сообщив, что у нее уже пару месяцев не было выступлений, поэтому она взялась за быт, который, по ее словам, «вянет», а у нее не хватает энергии и сил.

«Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала», - сказала певица.

Лобода также заявила, что ей по началу все это нравилось, однако позже она поняла, что должна вернуться к своей профессии. Певица также поделилась информацией о том, что готовится к масштабным выступлениям.