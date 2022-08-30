Финская таможня объяснила, почему отбирает евро у россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским туристам официально запретили вывозить евро через финскую границу. В департаменте таможенного контроля Финляндии заявили, что это связанно с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении России, а ввозить европейскую валюту нельзя ни в каком виде и ни в каком количестве.

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - передает РБК заявление таможни.

Российский турист или бизнесмен, который возвращается в Россию через Финляндию, не сможет провести с собой евро. Исключением станут только граждане Европейского союза, которые отправляются в Россию, а также российские дипломаты, работники консульств или международных организаций.