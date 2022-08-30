Путин провел рабочую встречу с директором Росгвардии Золотовым

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым, который рассказал ему о работе Росгвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Золотов заявил, что в ходе спецоперации на Украине войска Росгвардии выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, охраняя важные государственные объекты. Он также отметил, что войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности.

«Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их», - заявил глава Росгвардии, добавив, что войска также занимаются вопросам медицинского обеспечения населения.