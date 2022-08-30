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Общество30 августа 2022 11:58

Врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска

Врач-валеолог Синицина порекомендовала есть мясо для восстановления печени после отпуска
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска

Врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-валеолог компании Мейтан Лидия Синицина дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска.

«Идеальный вариант отпуска для восстановления организма - это отпуск в детокс-формате. Однако, если строгие ограничения не подходят, врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска. Главной угрозой для печени в отпуске является алкоголь. На один грамм этанола приходится 7 ккал, и чем более крепкий вариант вы выбираете, тем больше нагрузка на печень. Попав в организм, «пьяные» калории очень быстро превращаются в жир и ухудшают работу печени», - рассказала она в беседе с "Газета.ru".

В период восстанавливающей после отпуска диеты, Синицина порекомендовала есть фрукты, которые, наоборот, полезны и оказывают детокс-эффект. Также после отпуска рекомендуется есть мясо, приготовленное на пару или отварное.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление продуктов, которые продаются на пляжах, может обернуться для отдыхающих несварением, а также инфекционными заболеваниями. Она отметила, что процесс приготовления еды в таких местах требует тщательной проверки. К тому же у продавцов еды на пляжах никто не спрашивает санитарных книжек, передают "Известия".

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