Врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-валеолог компании Мейтан Лидия Синицина дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска.

«Идеальный вариант отпуска для восстановления организма - это отпуск в детокс-формате. Однако, если строгие ограничения не подходят, врач дала рекомендации, как восстановить печень после отпуска. Главной угрозой для печени в отпуске является алкоголь. На один грамм этанола приходится 7 ккал, и чем более крепкий вариант вы выбираете, тем больше нагрузка на печень. Попав в организм, «пьяные» калории очень быстро превращаются в жир и ухудшают работу печени», - рассказала она в беседе с "Газета.ru".

В период восстанавливающей после отпуска диеты, Синицина порекомендовала есть фрукты, которые, наоборот, полезны и оказывают детокс-эффект. Также после отпуска рекомендуется есть мясо, приготовленное на пару или отварное.

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