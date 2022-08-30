Член профсоюза «Учитель» Луховицкий выступил против введения школьной формы для педагогов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что такое решение о введении школьной формы для преподавателей быть принято, но часть педагогов должна иметь право отказаться от инициативы.

«Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым голосованием», - сказал он в беседе с Lenta.ru

При этом часть сотрудников, которая не захочет носить школьную форму, должна иметь такое право, считает он.

«Потому что я не представляю себе, как должен быть сформулирован трудовой договор с работником, как в нем будет обоснована необходимость формы для учителей», — пояснил педагог.

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