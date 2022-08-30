Хирург Романова заявила, что зубная боль способна привести к смерти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челюстно-лицевой хирург Юлиана Романова рассказала, что есть сразу две группы патологических процессов, которые ее вызывают и могут привести к летальному исходу.

"Первая группа заболеваний — это общие заболевания, которые могут мимикрировать под зубную боль. Вторая группа — это патологические процессы, которые непосредственно связаны с зубами и могут негативно сказаться на общем состоянии организма вплоть до летального исхода», — пояснила она в беседе с "Пятым каналом".

Юлиана Романова отметила, что к первой группе относятся такие заболевания, как ишемические болезни сердца и мозга. Вторая группа — это процессы, которые непосредственно связаны с зубами и способны привести к смерти. Наиболее распространенные — гнойные осложнения периодонтита.

Ранее главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что современная медицина считает стресс первопричиной некоторых серьезных системных заболеваний, в том числе и пародонтита (воспалительное заболевание десен). А еще стресс может стать причиной сниженной выработки слюны, которая поддерживает необходимый баланс в полости рта, способствует правильному и естественному очищению эмали. Кроме того стресс влияет на иммунную систему и приводит к ослаблению организма, передает "Российская газета".

До этого медик рассказал, с какими проблемами чаще всего россияне приходят к стоматологу. И о том, какие диагнозы чаще всего встречаются у людей одной возрастной группы. "Чаще всего россияне обращаются к стоматологам из-за кариеса. В особенности эта проблема беспокоит людей до 35 лет. А после этого возраста у жителей России чаще всего встречаются заболевания пародонта", — рассказал главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич.