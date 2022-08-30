В Оренбуржье ребенок отравился средством от мух

Ребенка срочно отправили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском районе проводится проверка по факту отравления ребенка ядом «Мухояр». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

По данным полиции, 24-летняя мать малыша хранила яды от мух в шкафу на кухне. Ее трехлетний сын нашел отраву и съел. После завтрака у него заболел живот. Старшая дочь женщины рассказала, что малыш употребил средство из шкафчика. Ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Неделю назад в Матвеевском районе ребенка такого же возраста госпитализировали с отравлением, пишет портал 56orb.ru. Тогда ребенок отравился сиропом от кашля «Ренгалин». Он выпил его из бутылочки, пока мама отвернулась. В полиции региона напоминают о мерах безопасности с маленькими детьми: нельзя оставлять малышей без присмотра.