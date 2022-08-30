EUObserver: Евросоюз рассматривает возможность исключения россиян моложе 25 лет из визовых ограничений Фото: Артем КИЛЬКИН

В Евросоюзе рассматривают разные инициативы относительно изменения порядка выдачи виз россиянам, в частности, обсуждается возможность исключения молодежи из-под любых ограничений, сообщает издание EUObserver со ссылкой на источники.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в Евросоюзе на этой неделе планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Запланировано, что "визовый вопрос" будет обсуждаться в ходе неформальной встречи руководителей МИД ЕС в Праге, которая состоится 30-31 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что Финляндия в два раза сократит число выдаваемых россиянам шенгенских виз с сентября 2022 года.

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на возможный запрет выдачи россиянам шенгенских виз.