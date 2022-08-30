“Газпром” подтвердил остановку “Северного потока-1” с 31 августа по 3 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Компания “Газпром” подтвердила остановку “Северного потока-1” с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

О том, что газопровод временно прекратит работу,в концерне сообщали 19 августа этого года. “Газпром” объяснил эту ситуацию необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После проведения работ, которые будут осуществляться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на уровне августа, если не выявятся технические неполадки двигателя.

Ранее "Газпром" сообщил, что ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде.

Также ранее стало известно, что "Газпром" перекрыл газ Латвии из-за нарушения условий отбора.