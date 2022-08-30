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Политика30 августа 2022 16:02

The New York Times: миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа 2022 года

В понедельник миссия в составе 14 человек выехала из Вене
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
The New York Times: миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа 2022 года

The New York Times: миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в составе 14 человек, выехавшая в минувший понедельник, 29 августа, из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС в среду. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник.

Напомним, Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе отсутствуют представители Великобритании и Соединенных Штатов.

В числе прочего миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами.

Также сообщалось, что МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе. Об этом журналистам рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом дипломат отмечал, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит примерно из 15 сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Кроме того, их сопровождает команда сотрудников ООН, которые курируют вопросы логистики и безопасности.