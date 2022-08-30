Литва и Латвия предоставили Украине помощь на 450 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва отправила Украине с конца февраля оружие на сумму 153 миллиона евро, а Латвия - военную помощь на сумму свыше 300 миллионов евро, сообщили в министерствах обороны обеих стран.

"Размер военной поддержки, переданной Украине от Литвы, достиг 153 миллиона евро. Последние поставки, поступившие на Украину на минувшей неделе, содержали тепловизоры и антидроны", - уточнил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в соцсетях.

Он также отметил, что военной поддержки Украине "будет больше" после встречи стран-доноров на будущей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.