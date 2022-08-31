Калининградцы бесплатно обучаются по востребованной кинопрофессии

После завершения обучения участники программы получат сертификаты государственного образца о повышении квалификации. Локейшн-менеджер подбирает объекты и площадки для съемок кино, рекламных роликов и клипов, согласовывает выбранный объект с режиссером, оператором, художником-постановщиком, а также занимается решением организационных и административных вопросов.

«Калининградская область признана одним из самых привлекательных в России мест для кинопроизводителей, чему способствует деятельность киноотдела «Фестивальной дирекции». Повышение компетенций и профессионализма кадров в Калининграде снижает затраты для продюсеров и даёт возможность найти работу в сфере кино местным жителям, не покидая при этом регион», – рассказала руководитель АНО Ольга Каверзина о перспективах выпускников курса.

Обучение проходит на базе партнёра программы – филиала РГИСИ в Калининграде Школы креативных индустрий и продлится до 8 сентября. Курс ведут опытные преподаватели: ведущий локейшн-менеджер Санкт-Петербурга Мария Кондрашова (работала над фильмами «Серебряные коньки», «Мерзлая земля», «Дылда») и экс-локейшн, продюсер Сергей Касатов (фильмы «Давай разведемся», «Содержанки 2», «Купе номер 6»).

Программа курса состоит из двух частей: лекционной и практической. Во время практики студенты по заданию преподавателей станут выходить в город и подбирать подходящие локации в соответствии со сценарием.

В минувшем году 23 жителя Калининградской области, желающих реализовать себя в сфере кинопроизводства, получили дипломы по специальности «Основы кинематографического мастерства. Второй режиссёр, гафер». Обучение проходило по инициативе АНО «Фестивальная дирекция» и при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

«Мы ставим перед собой самую насущную задачу по кинопроизводству в регионе и поступательно решаем её. В прошлом году мы обучили гаферов и вторых режиссёров, а в этом перешли к новой должности – локейшн-менеджер», – отметила Ольга Каверзина востребованность кино-специалистов в регионе.

Для того чтобы заинтересовать кинопроизводителей в съемках фильмов именно на территории Калининградской области, Правительство региона компенсирует часть затрат на производство кинокартин. С 2016-го, когда было подписано соглашение о реализации практики рибейтов, и до прошлого года, компенсирована часть затрат по 33 проектам. В текущем году кинокомиссия Правительства области уже получила предварительное уведомление о 17 проектах, которые планируют принять участие в областном конкурсе на рибейт.