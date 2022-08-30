Более половины уехавших из России IT-специалистов хотят вернуться

Более половины уехавших из России "айтишников" собираются вернуться в течение полугода. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Более половины IT-специалистов, уехавших из России, планируют вернуться в ближайшие полгода. Об этом во вторник 30 августа заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

«Среди уехавших из России IT-сотрудников 49,3% не планируют возвращаться в Россию в ближайшие шесть месяцев, остальные 50,7% хотят вернуться», - цитирует Плуготаренко РИА Новости.

Эксперт отметил, что количество желающих вернуться выросло по сравнению с маем 2022 года и добавил, что релокация «айтишников» сохраняет стихийный характер.

Также Плуготаренко отметил необходимость сохранения коммуникации с уезжающими из страны IT-специалистами, допустив, что многие такие специалисты будут продолжать работать с Россией.

Сколько айтишников на самом деле уехало из нашей страны и как восполнить утечку мозгов, читайте здесь на KP.RU.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал отток IT специалистов из страны и предложил создать в России альтернативу App Store и Google Play.