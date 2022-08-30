"Газпром" прекратил поставку газа во Францию за неоплату за июль

Газпром уведомил Францию о прекращении поставок газа за неуплату. Фото: REUTERS

«Газпром» приостановил поставки газа во Францию. Это связано с неоплатой июльских поставок в полном объеме. Об этом во вторник 30 августа сообщила пресс-служба холдинга.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам", - сказано в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что соответствующий Указ президента России Владимира Путина запрещает поставку газа иностранным покупателям, которые не вносят платежи полностью в оговоренные контрактом сроки.

"В этой связи "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется что поставки прекращаются с 1 сентября 2022 года и будут возобновлены после того, как Франция полностью оплатит уже поставленный российский газ.