Для Северного Морского пути в России будет построено 12 новых портов

Министр Чекунков рассказал, что для Северного морского пути построят 12 новых портов.Фото: пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Российское правительство намерено инвестировать в развитие инфраструктуры Северного морского пути 1,8 трлн рублей. Треть из этих денег поступит из бюджета, две трети составят внебюджетные средства. Об этом рассказал в интервью KP.RU глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам Чекункова, на Северном морском пути построят 12 новых портов и 153 судна ледового класса. В том числе Севморпуть получит 10 новых ледоколов и перевозки по нему можно будет осуществлять круглый год.

«Таким образом мы достигаем провозной способности СМП в 100 млн тонн в 2025 году и 200 млн тонн – в 2030-м. Только комбинация «земля и вода» позволит нам вывезти все с Запада на Восток. Для сравнения, сейчас перевозки по СМП — это 35 млн тонн», - рассказал министр.

Алексей Чекунков назвал Северный морской путь мегапроектом XXI века, отметив его значимость для решения проблем логистики на Дальнем Востоке и вывоза российских товаров на рынки Азии.

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