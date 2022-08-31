Песков ответил на слова Зеленского, пообещавшего вернуть украинские территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал вернуть украинские территории и призвал российских военных к бегству.

- Специальная военная операция продолжается, продолжается методично, продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты, - заявил представитель Кремля. Его словам приводят РИА Новости.

Напомним, 29 августа Зеленский заявил, что если российские солдаты хотят выжить, то им стоит должны бежать или сдаваться в плен.

Также Зеленский заявлял, что установление перемирия между Украиной и Россией без возврата территорий приведет только к тому, что Москва получит передышку и конфликт будет продолжаться дольше. Украинский лидер считает, что в случае заключения перемирия Россия "после двух трех лет перерыва захватит еще два региона" и после повторит все снова.