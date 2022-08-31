AT: Белый дом не имеет понятия, куда уходит финансовая помощь Украине для покупки оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация президента США Джо Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках, считает журналист издания American Thinker Оливия Мюррей.

По ее мнению, отличный пример этому - Украина.

- Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием, - сказано в публикации.

Автор также отмечает, что исчезающие на Украине американские средства можно сравнить с черной дырой.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. А до этого, американская сторона объявляла о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.