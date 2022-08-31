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Экономика31 августа 2022 0:45

Евросоюзу предрекли развал из-за Польши

Экономист Перепелица предупредил о риске развала ЕС из-за нежелания Польши перейти на евро
Источник:kp.ru
Евросоюзу предрекли развал из-за Польши

Евросоюзу предрекли развал из-за Польши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица предупредил о риске распада Европейского союза.

По его мнению, это может произойти из-за предложения Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют и нежелание Варшавы переходить на евро. Толчком к разрушению ЕС, кроме этой ситуации, могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, в частности, призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории. Об этом пишет агентство "Прайм".