Евросоюзу предрекли развал из-за Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица предупредил о риске распада Европейского союза.

По его мнению, это может произойти из-за предложения Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют и нежелание Варшавы переходить на евро. Толчком к разрушению ЕС, кроме этой ситуации, могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, в частности, призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории. Об этом пишет агентство "Прайм".