Песков сообщил, что решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принято

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решат судьбу статуса похорон Михаила Горбачева Фото: REUTERS

Никаких решений о том, будут ли организованы государственные похороны скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, пока нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения", - цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года в Москве в Центральной клинической больнице. Прилетят ли на его похороны западные политики, пока неизвестно - никто из публичных личностей о подобных планах в настоящее время пока не заявлял.

Первому и единственному президенту СССР был 91 год, последние месяцы своей жизни Горбачев тяжело болел - он большую часть времени проводил в больнице, прекратил любую публичную активность, практически не давал журналистам никаких комментариев и лишь изредка встречался с друзьями и родственниками.