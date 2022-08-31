Россияне отметили рост влияния Госдумы на принятие решений в стране

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: из архива "КП"

Институт развития правового общества представил результаты комплексного исследования, посвящённого оценке россиянами работы Госдумы РФ. Положительно оценивают работу нижней палаты парламента 58% респондентов. Наиболее значимым достижением парламента за последний год опрошенные считают ужесточение ответственности для педофилов (61%). Также в этот рейтинг входят ужесточение ответственности за отождествление действий СССР и нацистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%); ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).

Высоко россияне оценивают роль председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина: более половины считают работу спикера парламента важной. Этот показатель вырос на 6 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным опросом 2021 года. Вячеслав Володин также возглавил рейтинг представителей Госдумы, которые вызывают наибольшую симпатию и уважение. В топ таких политиков также входят Пётр Толстой, Сергей Миронов, Михаил Делягин и Геннадий Зюганов. Миронов и Зюганов одновременно лидируют и в рейтинге антипатий россиян.

Отдельный блок исследования касался непосредственного взаимодействия граждан РФ с Государственной Думой и публичности законодателей. 79% опрошенных проинформированы хотя бы об одном источнике информации парламента РФ. Наиболее популярными официальными источниками являются сайт Государственной Думы (+8 п.п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п.п.) и Telegram-канал нижней палаты парламента. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента наибольшую узнаваемость в обществе имеет «Дума ТВ».

В рамках исследования проведены социологический и экспертный опросы. Социологический опрос в рамках исследования проведен методом онлайн-анкетирования пользователей социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Всего в опросе приняли участие 2428 респондентов в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов страны. В экспертном опросе приняли участие 47 политологов, политтехнологов, социологов, политических консультантов, работающих во всех федеральных округах.