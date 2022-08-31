Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам Горбачева

Владимир Путин заявил о большом историческом значении Михаила Горбачева для России Фото: REUTERS

Владимир Путин официально выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Телеграмма президента России, направленная родным и близким Горбачева, опубликована на официальном сайте Кремля.

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», - отмечается в телеграмме Владимира Путина.

Российский президент также обратил внимание на большое значение реформ Горбачева для страны. Кроме того, Путин сообщил о большом вкладе скончавшегося экс-президента СССР в гуманитарной и просветительной сфере.

Ранее в Кремле заявили, что решение о формате проведения похорон Горбачева в настоящее время пока не принято. Неизвестно, собираются ли власти РФ проводить государственные похороны политика (по аналогии с похоронами первого президента РФ Бориса Ельцина).

Михаил Горбачев умер 30 августа нынешнего года. Политику был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей экс-генсека СССР, Горбачев тяжело болел и практически все время проводил в больнице. На публичных мероприятиях

Горбачев не появлялся с прошлого года, также он по медицинским причинам в 2022 году практически не мог следить за политической ситуацией в мире, давать интервью и общаться с журналистами.