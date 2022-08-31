Минобороны России заявило о провале попытки украинских войск возобновить наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 31 августа, заявило о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась», - сказано в распространенном сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, в министерстве заявили, что российские войска смогли отбросить назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенных пунктах Архангельское, а также Ольгино и Терновые поды, отметив, что украинские войска понесли большие потери.

«В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», - говорится в заявлении Министерства обороны Российской Федерации.