Минобороны России заявило о провале попытки украинских войск возобновить наступление
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Министерство обороны Российской Федерации в среду, 31 августа, заявило о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины.
«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась», - сказано в распространенном сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в министерстве заявили, что российские войска смогли отбросить назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенных пунктах Архангельское, а также Ольгино и Терновые поды, отметив, что украинские войска понесли большие потери.
«В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», - говорится в заявлении Министерства обороны Российской Федерации.