Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в украинский город Запорожье. Об этом в среду, 31 августа, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным издания, конвой, который состоит из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехали в Запорожье в 14.00 по московскому времени.

В минувший понедельник, 29 августа, миссия агентства выехала из Вены, а на следующий день прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что МАГАТЭ оставит на Запорожской атомной электростанции (АЭС) несколько представителей на постоянной основе. Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о заинтересованности Москвы в миссии агентства на АЭС, отметив также, что заезд делегации будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам.