Глава МИД ФРГ разработала новый план развития отношений Евросоюза с Россией Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предложила новый план выстраивания будущих отношений Европейского союза с Россией, который состоит из четырех пунктов. Об этом сообщает Die Welt.

«К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», - передает издание.

Как говорится в статье, данный план учитывает, что оказание военной помощи Украине будет иметь определенную цену, которая, скорее всего, снова возрастет. Учитывая данный факт, авторы документа призвали направить усилия по стратегической коммуникации на то, чтобы продемонстрировать, как поддержка Киев сможет повысить европейскую безопасность «в долгосрочной перспективе», а также почему санкционные ограничения «необходимы и эффективны».

Уточняется, что проект направили другим странам - членам Европейского союза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече глав Министерств иностранных дел.