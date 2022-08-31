Депутат бундестага призвала обсудить отмену антироссийских санкций Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии необходимо признать, что санкционные ограничения подрывают благосостояние не России, а собственного населения. Такое заявление сделала немецкий депутат, экс-глава парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Настало время подвести итоги этой экономической войны. Ее влияние на российскую экономику весьма умеренное: хотя санкции и ощущаются, но прибыли от экспорта энергоносителей бьют все рекорды … Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя», - сказала депутат в интервью Die Welt.

Вагенкнехт призвала политиков к обсуждению отмены санкционных ограничений, а также возможный запуск газопровода «Северный поток – 2» и мирные переговоры по украинскому кризису.

«Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», - отметила она.

По ее словам, немецкие власти пытаются объявить незаконным любой протест против политики правительства, назвав его «правым уклоном», продолжая при этом «грабить население» из-за нежелания отказаться от санкционных ограничений и найти дипломатическое решение украинского конфликта.