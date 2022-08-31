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В мире31 августа 2022 14:12

Депутат бундестага призвала обсудить отмену антироссийских санкций Евросоюза

Политик заявила, что санкционные ограничения подрывают благосостояние собственного населения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат бундестага призвала обсудить отмену антироссийских санкций Евросоюза

Депутат бундестага призвала обсудить отмену антироссийских санкций Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии необходимо признать, что санкционные ограничения подрывают благосостояние не России, а собственного населения. Такое заявление сделала немецкий депутат, экс-глава парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Настало время подвести итоги этой экономической войны. Ее влияние на российскую экономику весьма умеренное: хотя санкции и ощущаются, но прибыли от экспорта энергоносителей бьют все рекорды … Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя», - сказала депутат в интервью Die Welt.

Вагенкнехт призвала политиков к обсуждению отмены санкционных ограничений, а также возможный запуск газопровода «Северный поток – 2» и мирные переговоры по украинскому кризису.

«Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», - отметила она.

По ее словам, немецкие власти пытаются объявить незаконным любой протест против политики правительства, назвав его «правым уклоном», продолжая при этом «грабить население» из-за нежелания отказаться от санкционных ограничений и найти дипломатическое решение украинского конфликта.