В Минобороны Тайваня заявили о новом обстреле китайских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Тайваня в среду, 31 августа, открыли по трем китайским беспилотникам, которые приближались к островам архипелага Цзиньмэнь. Об этом заявило Министерство обороны острова.

«В промежутке с 18.00 (13.00 по мск) до 20.00 (15.00 мск) 31 августа было зафиксировано приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй», - сказано в заявлении официального представителя армейского командования обороны Цзиньмэнь Чжан Жуншуня.

Отмечается, что военные острова осуществили предупредительные выстрелы боевыми патронами, а также выпустили сигнальные ракеты, после чего китайские дроны быстро ушли в сторону города Сямэнь, который расположен в Фуцзянь, прибрежной провинции Китая.

Днем ранее, 30 августа, военные Тайваня впервые открыли огонь по китайским дронам, которые оказались около острова Цзиньмэнь. До этого Вооруженные силы ограничивались только предупредительными ракетами, а также радиопредупреждениями.