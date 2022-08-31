ВТБ начал выдавать быстрые кредиты

Чтобы получить деньги, нужен только паспорт. Оформить заявку можно как в офисе ВТБ, так и на сайте www.vtb.ru. Ждать одобрения - не дольше двух минут. Ежемесячный платеж по кредиту зависит от суммы: минимальный начинается от 900 рублей. При этом не будет дополнительных расходов на страхование.

- В нынешних рыночных условиях получение средств «здесь и сейчас» с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами. Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями. Условия по кредиту не окажут существенного давления на их бюджет, а мгновенное одобрение и простота оформления позволят быстро получить необходимую сумму. По нашим прогнозам, до конца года мы выдадим более 800 млн. рублей в рамках экспресс-кредитования, – рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.