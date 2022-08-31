Офицер Росгвардии погиб при спасении мирных жителей под Харьковом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Офицер Росгвардии погиб в Харьковской области, спасая мирных жителей от артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела Изюма под Харьковом. ВСУ вели обстрел города из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS.

По информации ведомства, более 20 снарядов упали на жилые дома и улицы, при этом несколько боеприпасов разорвались на местном рынке, где в этот момент шла торговля. В момент ударов по Изюму недалеко от места обстрела двигалась колонна бойцов Росгвардии, которая возвращалась после проведения специальных адресных мероприятий.

«Вместе с сослуживцами спецназовец стал выводить горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – рассказали в ведомстве.