Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США заставляют Зеленского продолжать сражаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов диктуют президенту Украины Владимиру Зеленскому план действий и заставляют продолжать сражаться против России, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Россия правильно считает, что США стоят за всем. На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе, Вашингтон стоит за Зеленским, Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», – сказал полковник в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Как считает Макгрегор, американские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине и срывают любые его попытки. По его мнению, даже если Киев вдруг решит в один момент завершить боевые действия путем дипломатии, США не позволят им сделать это.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США толкают Зеленского на продолжение боевых действий.