Россиянам напомнили о штрафе за секс в общественном месте Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов напомнил россиянам, что скс в общественных местах может грозит нарушителям штрафом, а в отдельных случаях более серьезным разбирательством.

«В данном случае действия участников, независимо от распределения ролей в акте (пассивной или активной), образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ и грозит наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток», – пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

По словам специалиста, поводом для привлечения к ответственности могут быть сообщения граждан, подкрепленные доказательствами, собранными самими же гражданами или полученными с помощью, например, видеокамер наружного наблюдения или установленных в общественных местах, транспорте.

Кстати, если свидетелями непристойного поведения стали дети, то в отношении нарушителей могут возбудить уголовное дело. Ведь демонстрация полового акта или половых органов несовершеннолетним – тяжкое уголовное преступление, рассказывает ФАН.

Как ранее рассказывал "Пятый канал", полиция Сочи начала проверку по факту появления в Сети видео, на котором пара занимается любовью на сапборде в нескольких метрах от заполненного отдыхающими пляжа. В ведомстве уточнили, что за прилюдные занятия любовью пару могут оштрафовать на тысячу рублей либо арестовать на 15 суток.