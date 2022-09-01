В США считают введение "потолка" стоимости нефти из России лучшим способом снижения мировых цен Фото: REUTERS

Американские власти полагают, что установление предельной цены на российскую нефть станет самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

- Этот вопрос будет обсуждаться дальше на встрече министров финансов Группы семи, - заявила она журналистам на брифинге.

Жан-Пьер также добавила, что Соединенные Штаты и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, но пока Москва "продолжает пытаться искать новые рынки" сбыта. В связи с этим, Вашингтон рассматривает введение потолка цен на российскую нефть "наиболее эффективным способом ударить" по доходам российской стороны.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщала, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. В том числе было согласовано введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. При этом эмбарго Евросоюза на нефть из России не коснется Венгрии и Чехии.