Экс-посол Венгрии обвинил Орбана в наплевательском отношении к Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони заявил, что премьер-министру республики Виктору Орбану «наплевать» на Украину, отметив, что подобное отношение представляет угрозу для Киева и Европы.

Симони считает, что Североатлантический альянс и Европейский союз игнорируют недружественные действия главы венгерского правительства в адрес Украины. «Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта не просто неприятность - это угроза. Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка», - заявил дипломат в беседе с Politico.

Издание также приводит слова неназванных чиновников, которые заявили, что в других европейских странах часто согласны с высказыванием о затягивании конфликта из-за помощи с западной стороны, а также общей утомленности от боевых действий, инфляции и роста цен на топливо.

«Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса», - заявили они.