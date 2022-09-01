Вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник Китая над островами архипелага Цзиньмэнь

Вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник Китая над островами Цзиньмэнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Тайваня сбили китайский беспилотник над островами архипелага Цзиньмэнь.

Как передает центральное информационное агентство Тайваня, в четверг, 1 сентября, Вооруженные силы Тайваня сбили неопознанный гражданский беспилотник, который пролетал над архипелагом Цзиньмэнь, расположенном в Тайваньском проливе. По данным издания, инцидент произошел около полудня по местному времени (примерно 07:00 мск) в районе острова Шию.

Напомним, в минувший вторник, 30 августа, военные Тайваня впервые открыли огонь по китайским дронам, оказавшимся рядом с островом Цзиньмэнь. До этого Вооруженные силы ограничивались только предупредительными ракетами, а также радиопредупреждениями. Позже, 31 августа, Вооруженные силы Тайваня вновь открыли огонь по трем китайским беспилотникам, которые приблизились к островам этого архипелага.