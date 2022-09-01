В Кузбассе к началу учебного года открылись три новые школы

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 1 сентября открылись три новые школы: две из них заработали в Кемерове, одна – в Анжеро-Судженске. По словам губернатора Сергея Цивилева, в них будут учиться более трех тысяч ребят. Школы построены в рамках нацпроекта «Образование».

«В Кузбассе последовательно создаются равные возможности для получения образования во всех городах и поселках - наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне. Сегодня мы открываем три новые современные школы, в них смогут получать знания более трех тысяч ребят. Сейчас в Кузбассе в рамках нацпроекта «Образование» строятся еще 4 школы в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Еще три школы начнут возводить до конца года - в Белове, Калтане и поселке Теба Междуреченского округа», - рассказал Сергей Цивилев.

Всего в регионе 1 сентября учеников приняли 648 школ. За парты сели более 33 тысяч первоклассников. В педагогические коллективы пришли 278 молодых педагогов.