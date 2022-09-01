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Звезды1 сентября 2022 9:03

В Нижегородской области кинокомпаниям предоставят субсидии для съемок фильмов

До 30 сентября министерство культуры региона проводит конкурс на предоставление рибейтов из бюджета на частичную компенсацию затрат на проведение съемок кинокартины на территории региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин

Фото: Иван ВИСЛОВ

«В последние годы интерес представителей киноиндустрии к нашему региону сильно вырос – только сейчас в разной стадии производства находится десять картин, которые снимались или снимаются в Нижегородской области. Уверен, что поддержка отрасли поможет Нижнему стать еще более привлекательным и для представителей киноиндустрии, и для туристов», - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пояснил, что определяющий принцип отбора получателей возмещения государством части затрат на производство фильмов - съемки на территории региона.

Субсидии предоставят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области». Размер субсидий может достигать 80% от фактических затрат кинокомпаний в ходе производства фильмов на территории Нижегородской области. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.