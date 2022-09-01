В Нижегородской области кинокомпаниям предоставят субсидии для съемок фильмов

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«В последние годы интерес представителей киноиндустрии к нашему региону сильно вырос – только сейчас в разной стадии производства находится десять картин, которые снимались или снимаются в Нижегородской области. Уверен, что поддержка отрасли поможет Нижнему стать еще более привлекательным и для представителей киноиндустрии, и для туристов», - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пояснил, что определяющий принцип отбора получателей возмещения государством части затрат на производство фильмов - съемки на территории региона.

Субсидии предоставят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области». Размер субсидий может достигать 80% от фактических затрат кинокомпаний в ходе производства фильмов на территории Нижегородской области. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.