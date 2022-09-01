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Звезды1 сентября 2022 9:24

Дима Билан спел "Крылатые качели" в память о погибших детях Донбасса

Поклонники певца поблагодарили его за такой посыл в новом клипе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дима Билан спел "Крылатые качели" в память о погибших детях Донбасса

Дима Билан спел "Крылатые качели" в память о погибших детях Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1 сентября, день, когда начинается новый учебный год, известный певец Дима Билан выпустил клип на песню Юрия Энтина «Крылатые качели». Артист посвятил песню погибшим детям Донбасса.

Во время видео можно увидеть, как Дима Билан сидит перед свечами, зажженными в память о погибшем детям. Кроме того, в клипе используются фото ребят, которые больше никогда не переступят порог своей школы, а в титрах названы их имена.

«Клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», - сказано в описании к песни «Крылатые качели».

Поклонники артиста в комментариях поблагодарили его за такой посыл в новом клипе, а некоторые признались, что не смогли сдержать слез при просмотре.

«Сижу и не могу остановить слёзы. Вы невероятной душевной глубины человек, Дима», - написал один из фанатов в комментарии.