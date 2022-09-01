Песков сообщил, что Путин возложил цветы к гробу Горбачева

Владимир Путин простился со скончавшимся 30 августа экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград. Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, на прощание с Горбачевым и похороны политика Путин из-за рабочего графика прийти не сможет. Сами похороны Горбачева частично будут носить государственный характер, в частности, будет выставлен почетный караул.

Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года. Он умер на 92-м году жизни в московской Центральной клинической больнице. По данным медиков, в последние месяцы экс-президент Советского Союза долго и тяжело болел. Горбачев в нынешнем году ни разу не появлялся на публике, а три месяца назад перестал общаться с журналистами и знакомыми (близкие друзья лишь время от времени приходили к нему в больницу).

Горбачев будет похоронен в столице на Новодевичьем кладбище радом со своей супругой Раисой.