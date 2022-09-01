Акции Nvidia упали на 6% после решения США ограничить экспорт чипов в Россию и Китай

Акции Nvidia существенно потеряли в цене Фото: REUTERS

Решение Соединенных Штатов о введении ограничения на экспорт графических процессоров в Россию и Китай негативно повлияло на стоимость акций компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), которые занимаются производством этих высокотехнологичных чипов.

Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Так, цены по бумагам Nvidia на 11:00 по московскому времени достигали 140,9 доллара. Падение составило 6,6%. К 14:20 (мск) цены выросли до 144 долларов, что все равно на 4,5% ниже изначальных показателей.

Падение акций AMD вышло не столь существенным. На 14:20 (мск) их ценные бумаги торгуются по 82,8 доллара. Падение составило 2,4%.

Как ранее писал сайт KP.RU, администрация американского президента ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Ограничения касаются графических процессоров, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.