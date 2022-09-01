Финляндия предложила выделить 30 млн евро на поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии предложило выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион евро - на поддержку беженцев в стране, в частности, из Украины, следует из предложения финского кабмина.

"На переговорах правительства по бюджету было принято решение о выделении 30 миллионов евро на поддержку Украины, из них 10 миллионов евро будут покрыты за счет существующих ассигнований аппарата министерства иностранных дел", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что США выделят Украине рекордные 13,6 млрд долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.