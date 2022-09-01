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В мире1 сентября 2022 12:13

Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну

Варшава не исключила, что в дальнейшем сумма может вырасти
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну

Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава потребует от Берлина свыше триллиона долларов в виде репараций за ущерб, который был нанесен Польше во время Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава правящей партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, представляя доклад о военных потерях страны.

Качиньский уточнил, что сумма, представленная в виде стоимости ущерба, - это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов), не исключив при этом, что в дальнейшем она может вырасти. По его словам, данная сумма «полностью подъемна для Германии».

Политик заявил, что на данный момент Берлин не рассчитался «за свои преступления» в отношении Варшавы, высказав возмущение тем, что многих преступников не наказали, а некоторые нацисты даже «занимали высокие посты» в послевоенной Германии.

Глава PiS заявил, что Варшава намерена получить репарации «за то все, что немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939-1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в функционировании польского государства», - отметил он.