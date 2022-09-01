Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава потребует от Берлина свыше триллиона долларов в виде репараций за ущерб, который был нанесен Польше во время Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава правящей партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, представляя доклад о военных потерях страны.

Качиньский уточнил, что сумма, представленная в виде стоимости ущерба, - это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов), не исключив при этом, что в дальнейшем она может вырасти. По его словам, данная сумма «полностью подъемна для Германии».

Политик заявил, что на данный момент Берлин не рассчитался «за свои преступления» в отношении Варшавы, высказав возмущение тем, что многих преступников не наказали, а некоторые нацисты даже «занимали высокие посты» в послевоенной Германии.

Глава PiS заявил, что Варшава намерена получить репарации «за то все, что немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939-1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в функционировании польского государства», - отметил он.