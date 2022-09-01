В ДНР заявили об отказе Украины от переговоров по обмену пленными

В ДНР готовы отпустить украинских пленных домой, но Киев не идет ни на какие переговоры по этому поводу Фото: REUTERS

Украинская сторона отказывается идти на контакт с ДНР по вопросу обмена пленными, хотя Донецк готов обсуждать ускоренную процедуру возврата военнослужащих на родину, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

"К сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Ранее стало известно о том, что Украина полностью прекратила любые переговоры с Россией по политическим вопросам. Сейчас диалог ведется лишь в гуманитарной сфере (в частности, по обмену военнопленными).

По данным российского министерства иностранных дел, Киев принял решение о выходе из переговоров с Москвой по указке западных государств, которые выступают категорически против подписания каких-либо мирных соглашений между Россией и Украиной.